Гол Эрлинга Холанда принес победу "Ман Сити" и первое место в АПЛ
Единственный и победный мяч в составе гостей забил их лучший снайпер Эрлинг Холанд, отличившись на 5-й минуте поединка.
Если команда Хосепа Гвардиолы празднует свое первое место в таблице, то "Бернли" своей неудачей огорчил фанатов вылетом из АПЛ.
К этой минуте "небесно-голубые" одержали пятую победу подряд и набрали 70 очков. Точно такое же количество баллов имеет "Арсенал", но "канониры" уступают конкурентам по дополнительным показателям.
Здесь стоит отметить, что обе команды проведут еще по 5 матчей до окончания сезона. 25 апреля "Сити" сыграет с "Саутгемптоном" (Кубок Англии), а "пушкари" в этот же день примут "Ньюкасл" (АПЛ).
Необходимо напомнить, что 19 апреля в рамках игр 33-го тура английского первенства подопечные Гвардиолы на своей арене победили дружину Микеля Артеты (2:1).