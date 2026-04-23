Спорт

Гол Эрлинга Холанда принес победу "Ман Сити" и первое место в АПЛ

Футбол Лидер МанСити, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 10:13 Фото: Instagram/manCity
Минувшей ночью в АПЛ прошли ряд матчей 34-го тура, в одном из которых "Манчестер Сити" на выезде переиграл "Бернли" со счетом 1:0. Благодаря этой победе "горожане" вырвались на первую строчку таблицы английского чемпионата, обогнав "Арсенал", сообщает Zakon.kz.

Единственный и победный мяч в составе гостей забил их лучший снайпер Эрлинг Холанд, отличившись на 5-й минуте поединка.

Если команда Хосепа Гвардиолы празднует свое первое место в таблице, то "Бернли" своей неудачей огорчил фанатов вылетом из АПЛ.

К этой минуте "небесно-голубые" одержали пятую победу подряд и набрали 70 очков. Точно такое же количество баллов имеет "Арсенал", но "канониры" уступают конкурентам по дополнительным показателям.

Здесь стоит отметить, что обе команды проведут еще по 5 матчей до окончания сезона. 25 апреля "Сити" сыграет с "Саутгемптоном" (Кубок Англии), а "пушкари" в этот же день примут "Ньюкасл" (АПЛ).

Необходимо напомнить, что 19 апреля в рамках игр 33-го тура английского первенства подопечные Гвардиолы на своей арене победили дружину Микеля Артеты (2:1).

Куандык Шынасилов
