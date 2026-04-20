Холанд принес победу "МанСити" в битве с "Арсеналом" за "золото" АПЛ

19 апреля в рамках игр 33-го тура АПЛ состоялся один из ключевых матчей сезона, где "Манчестер Сити" на своей арене победил "Арсенал" со счетом 2:1 и почти догнал главного конкурента в чемпионской гонке. Сейчас "горожане" отстают от "канониров" всего лишь на три очка, сообщает Zakon.kz.

"Небесно-голубые" повели в счете на 16-й минуте, когда отличился Райан Шерки. Но радость хозяев поля длилось все лишь полторы минуты, так как игрок "Арсенала" Кай Хавертц после грубой ошибки голкипера "Сити" Джанлуиджи Доннарруммы, восстановил равновесие.

А столь нужную победу "горожанам" принес их лучший снайпер Эрлинг Холанд, который забил на 65-й минуте поединка.

Результат 2:1, несмотря на множество голевых ситуации с обеих сторон, не поменялся до финального свистка.

В итоге команда Хосепа Гвардиолы одержала архиважную победу и сократила отставание от "Арсенала" в таблице АПЛ до трех очков.

У "пушкарей" сейчас 70 баллов, далее идет "Сити" (67), имея игру в запасе. Призовую тройку замыкает "МЮ" (58), который в 33-м туре в гостях переиграл "Челси" (1:0).

"Сражаемся за титул, пока мы не на вершине, там сейчас "Сити", но боремся до конца. Поздравляю ребят, но нельзя терять концентрацию, в среду проведем игру, которая у нас в запасе, и мы можем быть на вершине, если выиграем. Это то, что мы должны сделать, но будет очень сложно, потому что у нас еще есть матчи против "Эвертона", "Брентфорда", "Астон Виллы", "Кристал Пэлас". Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола

"Арсенал" с 2015 года не может обыграть "Манчестер Сити" на выезде, за это время проиграв девять раз и трижды сыграв вничью.

"Решающую роль играют мельчайшие детали и когда вы не забиваете, а у соперника есть индивидуальное мастерство, чтобы проявить себя в такие моменты, вы рискуете проиграть. Не думаю, что между командами была какая-либо разница. В отдельные моменты могли действовать немного спокойнее, но в целом вели игру так, как хотели и у нас были большие шансы, чтобы победить. Нужно признать, что мы упустили важную возможность, но впереди еще пять игр, нужно перезагрузиться и начать заново. Из этой игры можно извлечь много позитивных моментов. Все в наших руках и мы можем стать чемпионами". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

Нельзя забывать, что подопечные Микеля Артеты помимо чемпионской гонки в АПЛ, параллельно играют в еврокубках.

На прошлой неделе "Арсенал" второй год подряд пробился в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

