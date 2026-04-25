Боксерша из Казахстана прокомментировала обидное поражение в Бразилии

Чемпионка мира-2025 по версии World Boxing Наталья Богданова из Петропавловска сделала обращение к казахстанцам после неудачного старта на этапе Кубка мира в бразильском Фос-ду-Исуасу, сообщает Zakon.kz.

Трогательное сообщение 26-летняя спортсменка опубликовала 23 апреля на своей странице в Instagram.

"Мне руку не подняли. Я знаю, что многие верили в меня и ждали другого результата. Я тоже рассчитывала на победу – и не оправдала этих ожиданий. Это тяжело принять, но это часть моего пути", – прокомментировала поражение Богданова.

Фото: Instagram/bogdanova__99

23 апреля в 1/8 финала веса 70 кг ее соперницей стала Бусеназ Сюрменели из Турции, которая выиграла со счетом 4:0. У четырех судей вышло 29:27, еще один поставил ничью – 28:28. Но ей и вправду не занимать в опыте. 27-летняя турчанка – олимпийская чемпионка-2020 и трехкратная чемпионка мира (2019, 2022, 2025 – IBA). Спортсменка неоднократно приезжала в Казахстан для участия в международных соревнованиях.

"Спасибо всем, кто поддерживал меня до, во время и после боя. Я вижу ваши сообщения и ценю это больше, чем кажется. Я сделаю выводы, разберу ошибки и вернусь сильнее. Это не конец – это опыт, который я обязана пройти. Спасибо, что вы со мной", – подытожила драматичное поражение казахстанка.

По прошествии времени казахстанцы продолжают адресовать ей свои слова поддержки.

Фото: Instagram/bogdanova__99

Известно, что до 2019 года Богданова занималась кикбоксингом и выполнила там мастера спорта. В 2023 году она выиграла "бронзу" Азиады-2022, но не смогла пробиться на Олимпиаду-2024.

