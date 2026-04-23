Спорт

Уменьшилось число казахстанских боксеров после третьего дня Кубка мира

Бокс Поражение КМ, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 10:48 Фото: Instagram/nazym_kyzaibay
Прошедшей ночью на ринге Фос-ду-Игуасу (Бразилия) завершились поединки третьего дня первого этапа Кубка мира по боксу. У представителей сборной Казахстана в этот день были моменты для радости, но не обошлось и без огорчений, сообщает Zakon.kz.

И огорчила в первую очередь своих болельщиков одна из титулованных боксерш нашей команды, трехкратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года – Назым Кызайбай (до 54 кг), которая уступила польке Виктории Рогалиньской (1:4).

Также с грустным настроением покидает Бразилию наша Наталья Богданова (до 70 кг), проигравшая Бусеназ Сюрменели (Турция) со счетом 0:4.

Героем дня у казахстанской сборной стал Фарух Токтасынов (до 70 кг), который победил чемпиона мира из Японии – Севона Окадзаву (3:2).

Затем Виктория Графеева (до 60 кг) отметилась досрочным успехом над Эмили Рзаевой из Азербайджана.

Победный путь представителей Казахстана продолжил Даниял Сабит (до 50 кг), который одолел венгра Иштвана Шзаку (3:2).

После этого Диас Молжигитов (до 80 кг) не испытал проблем с австралийцем Марлоном Севехоно (4:1).

Первый этап Кубка мира завершится 26 апреля.

А накануне третья ракетка Казахстана Тимофей Скатов заработал путевку в 1/4 финала "Челленджера" в Шымкенте.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
