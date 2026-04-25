Спорт

Назым Кызайбай сделала эмоциональное заявление после поражения на Кубке мира

«Мы начали с нуля». Кызайбай пообещала прогресс после поражения на Кубке мира , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 23:01 Фото: olympic.kz
Казахстанская боксерша Назым Кызайбай, завершившая выступление на Кубке мира в бразильском Фос-де-Игуасу, обратилась к болельщикам. Несмотря на поражение в 1/8 финала, трехкратная чемпионка мира заявила о начале масштабной перезагрузки, передает Zakon.kz.

В своем обращении в социальных сетях титулованная казахстанка выразила искреннюю благодарность фанатам, отметив, что каждое теплое слово дает ей огромную мотивацию двигаться дальше.

По словам Кызайбай, сейчас она вместе с наставником фактически начала путь "с нуля", сосредоточившись на исправлении ошибок.

"Ваша поддержка и доверие дают мне огромную мотивацию. Обещаю, что в будущем буду радовать вас своими победами. Это только начало. Верю, что каждое небольшое поражение – это фундамент для будущих больших побед! Иметь такого тренера – огромное счастье. Мы начали с нуля и приступили к работе над новой тактикой. Следите за нами", – заинтриговала подписчиков боксерша.

Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09

В весовой категории до 54 килограммов Назым Кызайбай провела в Бразилии два поединка. В решающей схватке за выход в следующую стадию турнира она уступила представительнице Польши Виктории Рогалиньской.

Исход боя решило раздельное решение судей (1:4), которое в этот раз оказалось не в пользу казахстанской звезды бокса. Тем не менее, настрой спортсменки подтверждает: списывать чемпионку со счетов преждевременно.

Ранее сообщалось, что Назым Кызайбай продает машину, подаренную ей после Олимпиады.

