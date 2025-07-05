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Спорт

Назым Кызайбай пробилась в финал этапа Кубка мира по боксу в Астане

Назым Кызайбай, бокс, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 14:58 Фото: НОК РК
Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Назым Кызайбай выиграла полуфинальный поединок в рамках этапа Кубка мира по боксу в Астане, сообщает Zakon.kz.

В этом раунде Назым в весовой категории до 48 кг встретилась с Хикару Шинохарой из Японии. Казахстанка владела преимуществом, которое в итоге вылилось в победу раздельным решением судей.

Завтра, 6 июля 2025 года, Кызайбай поборется за золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов.

5 июля 2025 года на клубном чемпионате мира по футболу, который в эти дни проходит на аренах США, состоялись первые поединки стадии 1/4 финала.

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Андрей Дюсупов
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