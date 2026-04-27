Опубликовано видео конфликта Рыбакиной с судьей на мадридском "Мастерсе"

В ночь на 27 апреля на крупном женском турнире из серии WTA 1000 завершились матчи третьего круга в одиночном разряде, где последнюю путевку в 1/8 финала завоевала казахстанка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Поединок второй ракетки мира против олимпийской чемпионки из Китая Чжэн Циньвэнь сложился очень изматывающим и нервным.

Рыбакина с большим трудом сумела переиграть опытную соперницу, но также отметилась разбирательством с судьей на вышке.

В одном из игровых эпизодов Елена принимала подачу китаянки, которая ударила в аут, но электронная система Hawk-Eye показала эйс у Чжэн.

Не согласившись с этим вердиктом, казахстанская теннисистка начала спорить с рефери, а та в свою очередь не поменяла решение "ястребиного глаза", и здесь подключились фанаты, которые стали освистывать поведение арбитра.

"Вы что, шутите. Это не шутка, система неверна, касания линии не было". Елена Рыбакина

Сам же поединок затянулся на все три сета, где в итоге Рыбакина вышла победительницей за 2 часа 23 минуты – 4:6, 6:4, 6:3.

Далее вторая ракетка WTA на стадии 1/8 финала турнира в Мадриде встретится с Анастасией Потаповой (Австрия). Эта игра запланирована в ночь на 28 апреля.