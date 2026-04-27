#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Спорт

Опубликовано видео конфликта Рыбакиной с судьей на мадридском "Мастерсе"

Теннис Спор Арбитр, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 10:58 Фото: Instagram/mutuamadridopen
В ночь на 27 апреля на крупном женском турнире из серии WTA 1000 завершились матчи третьего круга в одиночном разряде, где последнюю путевку в 1/8 финала завоевала казахстанка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Поединок второй ракетки мира против олимпийской чемпионки из Китая Чжэн Циньвэнь сложился очень изматывающим и нервным.

Рыбакина с большим трудом сумела переиграть опытную соперницу, но также отметилась разбирательством с судьей на вышке.

В одном из игровых эпизодов Елена принимала подачу китаянки, которая ударила в аут, но электронная система Hawk-Eye показала эйс у Чжэн.

Не согласившись с этим вердиктом, казахстанская теннисистка начала спорить с рефери, а та в свою очередь не поменяла решение "ястребиного глаза", и здесь подключились фанаты, которые стали освистывать поведение арбитра.

"Вы что, шутите. Это не шутка, система неверна, касания линии не было". Елена Рыбакина

Сам же поединок затянулся на все три сета, где в итоге Рыбакина вышла победительницей за 2 часа 23 минуты – 4:6, 6:4, 6:3.

Далее вторая ракетка WTA на стадии 1/8 финала турнира в Мадриде встретится с Анастасией Потаповой (Австрия). Эта игра запланирована в ночь на 28 апреля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Олимпийская чемпионка поблагодарила Рыбакину за "поражение" от нее в Мадриде
Рыбакина прошла в четвертьфинал "Мастерса" и ждет битвы с Соболенко
Рыбакина разгромила Томлянович на пути к полуфиналу Ningbo-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: