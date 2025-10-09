Рыбакина прошла в четвертьфинал "Мастерса" и ждет битвы с Соболенко

9 октября на женском представительном турнире WTA 1000 в китайском Ухане прошел ряд матчей третьего круга в одиночном разряде. По итогам этих игр казахстанка Елена Рыбакина одержала вторую победу на этих состязаниях и пробилась в 1/4 финала, сообщает Zakon.kz.

Лучшая теннисистка нашей страны за выход в четвертый круг китайского "Мастерса" сумела обыграть 17-ю ракетку планеты из Чехии – Линду Носкову.

Матч протяженностью 1 час 26 минут завершился успехом девятого номера WTA-рейтинга – 6:3, 6:4.

Теперь счет в личных противостояниях между Еленой и Линдой стал 3-0 в пользу нашей спортсменки.

Далее Рыбакину 10 октября поджидает королева мирового тенниса Арина Соболенко из Беларуси, где победитель получит путевку в полуфинал.

Напомним, что позавчера чешская теннисистка Носкова отправила домой второй номер женской сборной Казахстана Юлию Путинцеву.

Также завтра, 10 октября, наши болельщики будут переживать за Анну Данилину, которая постарается заполучить место в 1/2 финала парного разряда в Ухане.