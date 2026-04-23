"Реал" потерял двух своих топовых футболистов до конца сезона
Последний домашний матч мадридского "Реала" в рамках Ла Лиги обернулся неприятными новостями для двух его ключевых игроков. Эдер Милитао и Арда Гюлер получили травмы и вынуждены быть вне игры в течение ближайшего месяца, а может, и больше, сообщает Zakon.kz.
По сведениям пресс-службы королевского клуба, бразильский центральный защитник и турецкий хабвек получили травмы мышц задней поверхности бедра.
Как передает As, Милитао и Гюлер выбыли из строя команды до конца сезона: это месяц или полтора.
Оба футболиста получили повреждения в ходе домашнего матча 33-го тура против "Алавеса". Эдер почувствовал дискомфорт в левой ноге в конце первого тайма, а Арда вовсе покинул поле во втором тайме из-за беспокойств в правой ноге.
По аналогичному же диагнозу может пропустить остаток сезона и главная звезда "Барселоны" – Ламин Ямаль.
А вскоре, если быть точнее, то 10 мая, между "сливочными" и "блауграной" состоится очередное Эль-класико на арене "Камп Ноу".
