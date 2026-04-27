Рыбакина проиграла на турнире в Мадриде

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина проиграла Анастасии Потаповой в четвертом круге Мадрида, сообщает Zakon.kz.

Елена уступила сопернице со счетом 6:7, 4:6. На счету Анастасии Потаповой два эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В ее рамках Рыбакина:

шесть раз подала навылет;

допустила пять двойных ошибок;

реализовала три брейк-пойнта из 10 заработанных.

UPSET ALERT in Madrid 🚨@nastiaapotapova advances to the quarterfinals after defeating Rybakina in straights 7-6(8), 6-4!#MMOPEN pic.twitter.com/dcPM8DRfxm — wta (@WTA) April 27, 2026

Анастасия Потапова является представительницей Австрии и занимает 56-е место в мировом рейтинге.

Фото: Threads

До встречи с ней Елена Рыбакина в сложнейшей игре третьего круга соревнований обыграла соперницу из Китая Чжэн Циньвэнь.