Рыбакина проиграла на турнире в Мадриде
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина проиграла Анастасии Потаповой в четвертом круге Мадрида, сообщает Zakon.kz.
Елена уступила сопернице со счетом 6:7, 4:6. На счету Анастасии Потаповой два эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В ее рамках Рыбакина:
- шесть раз подала навылет;
- допустила пять двойных ошибок;
- реализовала три брейк-пойнта из 10 заработанных.
UPSET ALERT in Madrid 🚨@nastiaapotapova advances to the quarterfinals after defeating Rybakina in straights 7-6(8), 6-4!#MMOPEN pic.twitter.com/dcPM8DRfxm— wta (@WTA) April 27, 2026
Анастасия Потапова является представительницей Австрии и занимает 56-е место в мировом рейтинге.
До встречи с ней Елена Рыбакина в сложнейшей игре третьего круга соревнований обыграла соперницу из Китая Чжэн Циньвэнь.
