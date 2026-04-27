Спорт

Рыбакина проиграла на турнире в Мадриде

Рыбакина - Потапова, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 03:36 Фото: j48tennis
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина проиграла Анастасии Потаповой в четвертом круге Мадрида, сообщает Zakon.kz.

Елена уступила сопернице со счетом 6:7, 4:6. На счету Анастасии Потаповой два эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В ее рамках Рыбакина:

  • шесть раз подала навылет;
  • допустила пять двойных ошибок;
  • реализовала три брейк-пойнта из 10 заработанных.

Фото: Threads

Анастасия Потапова является представительницей Австрии и занимает 56-е место в мировом рейтинге.

Фото: Threads

До встречи с ней Елена Рыбакина в сложнейшей игре третьего круга соревнований обыграла соперницу из Китая Чжэн Циньвэнь.

Алия Абди
Алия Абди
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
