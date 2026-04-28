Спорт

Провинившиеся футболисты могут получить существенное облегчение на ЧМ-2026

Футбол Изменение Регламента, 28.04.2026 14:27
На предстоящем мировом первенстве по футболу планируется внести некоторые изменения в регламент соревнований. Желтые карточки, полученные футболистами по ходу турнира, возможно, сгорят после группового этапа и 1/4 финала, сообщает Zakon.kz.

По сведениям BBC Sport, в связи с увеличением на предстоящем мундиале количества сборных с 32 до 48, а также суммы всех игр FIFA хочет провести амнистию для тех игроков, которые провинились на групповом этапе и некоторой части плей-офф.

На ЧМ-2026 впервые будет разыгран дополнительный раунд – 1/16 финала. В связи с этим футбольные функционеры считают, что многие игроки могут пропустить полуфиналы турнира, если не внести изменения в регламент.



Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения, но уже будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета FIFA в Ванкувере (Канада).

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех государств: США, Канады и Мексики.

К этому часу окончательно уже известен список из 48 команд, которые примут участие в будущем мундиале.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
В матчах ЧМ-2026 футболистам выделят больше времени на отдых
14:04, 09 декабря 2025
В матчах ЧМ-2026 футболистам выделят больше времени на отдых
Объявлен звездный состав ведущих церемонии жеребьевки ЧМ-2026 по футболу
17:02, 03 декабря 2025
Объявлен звездный состав ведущих церемонии жеребьевки ЧМ-2026 по футболу
Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026 по футболу
10:08, 02 декабря 2025
Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026 по футболу
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
15:24, Сегодня
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
15:17, Сегодня
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
15:12, Сегодня
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
15:00, Сегодня
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
