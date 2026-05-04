17-летний боксер прославил Казахстан на престижном турнире Азии

В Ташкенте идут бои чемпионата Азии по боксу в возрастной категории среди спортсменов до 17 лет. Казахстанский боксер Бекхан Уразбай прошел в следующий этап турнира в весовой категории до 52 кг, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в поединке 1/8 финала он "поспорил" за победу с представителем Кыргызстана Байханом Алишеровым.

Битва была напряженной, но в решающем раунде преимущество было на стороне казахстанца, который довел бой до победы со счетом 4:1.

Так, Уразбай продолжит борьбу за медали, пробившись в следующий круг престижного турнира.

