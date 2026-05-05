#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
Спорт

Симеоне рассказал о попытке в третий раз выйти в финал Лиги чемпионов

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 13:48 Фото: Instagram/atleticodemadrid
Ближайшей ночью определится первый финалист Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона. Данную путевку в Лондоне между собой разыграют английский "Арсенал" и испанский "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

В случае успеха мадридского коллектива в предстоящем матче для главного тренера "матрасников" Диего Симеоне это будет его третий финал Лиги чемпионов за всю тренерскую карьеру.

Ранее он добирался до этой стадии с "Атлетико" в 2014 и 2016 годах, но его там дважды огорчил "Реал".

Сейчас на пути к третьему финалу у аргентинского специалиста стоит главный фаворит текущих соревнований – "Арсенал".

"Все всегда стремятся к титулу, и кто играет лучше, у того больше шансов. Все хотят максимально использовать свои сильные стороны, постараемся сыграть так, как нам нужно, с пониманием того, чего требует игра, чтобы игроки показали максимальный уровень. Многое будет зависеть от нас, у нас уже есть четкое представление о том, чего хотим добиться. Надеемся наилучшим образом донести это до команды и показать хорошую игру".Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне

Для Симеоне это будет 1001-й матч в качестве наставника, 796-й из них во главе "Атлетико", и он хочет сыграть в третьем финале Лиги чемпионов.

Но будут ли согласны с таким исходом игроки лондонского клуба, которые также целятся на это место.

"Нужно хорошо подготовиться и показать всю энергию на поле. Мы не случайно на этом пути, очень хорошо выступали на протяжении всего сезона. Нам нужно хорошо сыграть, чтобы перешагнуть черту. Потрясающе играть этот матч дома, знаем, что поставлено на карту, и у нас есть удивительная возможность провести отличную игру и насладиться ею вместе с болельщиками. С потрясающей поддержкой должны сделать великолепный вечер". Игрок "Арсенала" Виктор Дьокереш

Ответный поединок между "Арсеналом" и "Атлетико" начнется 6 мая в 00:00 по казахстанскому времени.

Первый матч, который прошел неделю назад в Мадриде, завершился ничейным исходом – 1:1.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Арсенал-Атлетико
05:00, Сегодня
Впервые за 20 лет "Арсенал" стал финалистом Лиги чемпионов
Атлетико - Арсенал
05:00, 30 апреля 2026
"Атлетико" и "Арсенал" разочаровали фанатов в матче Лиги чемпионов
Футбол Составы Арсенала Кайрата
11:52, 27 января 2026
Названы ориентировочные составы "Арсенала" и "Кайрата" на матч Лиги чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
04:48, 06 мая 2026
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
"Через такие трудности нужно проходить": Жайлауов высказался о волевой победе над Польшей
04:18, 06 мая 2026
"Через такие трудности нужно проходить": Жайлауов высказался о победе над Польшей
&quot;Как Роналдиньо в ММА&quot;: Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
03:48, 06 мая 2026
"Как Роналдиньо в ММА": Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
Появилось видео волевой победы Казахстана над Польшей на чемпионате мира по хоккею
03:12, 06 мая 2026
Появилось видео волевой победы Казахстана над Польшей на чемпионате мира по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: