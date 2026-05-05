Симеоне рассказал о попытке в третий раз выйти в финал Лиги чемпионов

Ближайшей ночью определится первый финалист Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона. Данную путевку в Лондоне между собой разыграют английский "Арсенал" и испанский "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

В случае успеха мадридского коллектива в предстоящем матче для главного тренера "матрасников" Диего Симеоне это будет его третий финал Лиги чемпионов за всю тренерскую карьеру.

Ранее он добирался до этой стадии с "Атлетико" в 2014 и 2016 годах, но его там дважды огорчил "Реал".

Сейчас на пути к третьему финалу у аргентинского специалиста стоит главный фаворит текущих соревнований – "Арсенал".

"Все всегда стремятся к титулу, и кто играет лучше, у того больше шансов. Все хотят максимально использовать свои сильные стороны, постараемся сыграть так, как нам нужно, с пониманием того, чего требует игра, чтобы игроки показали максимальный уровень. Многое будет зависеть от нас, у нас уже есть четкое представление о том, чего хотим добиться. Надеемся наилучшим образом донести это до команды и показать хорошую игру". Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне

Для Симеоне это будет 1001-й матч в качестве наставника, 796-й из них во главе "Атлетико", и он хочет сыграть в третьем финале Лиги чемпионов.

Но будут ли согласны с таким исходом игроки лондонского клуба, которые также целятся на это место.

"Нужно хорошо подготовиться и показать всю энергию на поле. Мы не случайно на этом пути, очень хорошо выступали на протяжении всего сезона. Нам нужно хорошо сыграть, чтобы перешагнуть черту. Потрясающе играть этот матч дома, знаем, что поставлено на карту, и у нас есть удивительная возможность провести отличную игру и насладиться ею вместе с болельщиками. С потрясающей поддержкой должны сделать великолепный вечер". Игрок "Арсенала" Виктор Дьокереш

Ответный поединок между "Арсеналом" и "Атлетико" начнется 6 мая в 00:00 по казахстанскому времени.

Первый матч, который прошел неделю назад в Мадриде, завершился ничейным исходом – 1:1.