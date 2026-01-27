#Казахстан в сравнении
Спорт

Названы ориентировочные составы "Арсенала" и "Кайрата" на матч Лиги чемпионов

Футбол Составы Арсенала Кайрата, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 11:52 Фото: Instagram/f.c.kairat
В ночь на 29 января в Лондоне состоится матч заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где английский "Арсенал" примет казахстанский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

К этому часу пресс-служба УЕФА объявила примерный список футболистов обеих команд, которые выйдут завтра ночью на поле "Эмирейтс".

У "канониров" ориентировочный стартовый состав выглядит следующим образом:

Кепа, Уайт, Москера, Инкапье, Льюис-Скелли; Нергор, Субименди, Эзе, Мадуэке, Дьекереш и Мартинелли.

Хозяевам поля точно не помогут: Доумэн (травма) и Мерино и Райс, которые получили дисквалификацию. Также под большим вопросом из-за состояния здоровья стоит участие в предстоящей игре Калафьори (мышечная травма) и Хаверца (колено).

Футбол Матч Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 11:52

Фото: Instagram/arsenal

Что касается гостей, то подопечные Рафаэля Уразбахтина, возможно, выйдут в следующем порядке:

Анарбеков, Тапалов, Мартынович, Сорокин, Мата, Глазер, Касабулат; Мрынский, Громыко, Жоржинью и Эдмилсон. Из-за восстановления не сможет помочь коллегам главный снайпер алматинской дружины – Дастан Сатпаев.

Пока открытым стоит вопрос участия Азамата Туякбаева из-за травмы носа.

Поединок "Арсенал" – "Кайрат" начнется 29 января в 01:00 по казахстанскому времени, прямая трансляция на телеканале Qazaqstan.

Перед рандеву с чемпионом Казахстана "пушкари" на днях проиграли у себя дома "Манчестер Юнайтед".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
