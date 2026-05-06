Легенда мирового футбола высказался о шансах Франции на ЧМ-2026

Чуть больше месяца осталось до старта мирового чемпионата по футболу, где одним из главных фаворитов считается сборная Франции, майку которой в свое время носил знаменитый форвард Тьерри Анри.

48-летний старший тренер олимпийской команды Франции считает, что его соотечественники вполне могут замахнуться на "золото" предстоящего мундиаля.

Но экс-звезда "Арсенала" не сбрасывает со счетов и других конкурентов, отмечая их особые качества.

"Нужно уважать Аргентину, действующих чемпионов мира, у них есть Месси. У нас отличная команда, играли в двух финалах подряд. Плюс не забываем Испанию, она всегда действует одинаково, в одном и том же привлекательном стиле. Мы же в последних семи мундиалях выходили в финал четыре раза. Это невероятно, так что я оптимистично настроен к нашей сборной". Тьерри Анри

На ЧМ-2022 в Катаре французская дружина добралась до финала, где в серии пенальти проиграла футболистам Аргентины.

