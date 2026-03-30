Звезда "Реала" высказался о шансах попасть на ЧМ-2026 по футболу
Недавно в состав самой титулованной футбольной сборной мира Бразилии после годичного перерыва был вызван 19-летний форвард Эндрик. Восходящая звезда "Реала" за последние месяцы отметился своими яркими выступлениями в "Лионе", куда был отдан в аренду на полгода, сообщает Zakon.kz.
Голы и результативные передачи Эндрика в чемпионате Франции не остались без внимания наставника бразильской дружины Карло Анчелотти.
Итальянец сразу же пригласил молодого таланта в свою команду, включив его в расширенный список "пентакампионов" в матчах против Франции и Хорватии.
"Не ожидал, что смогу так хорошо начать в "Лионе", но Бог распорядился так, чтобы невозможное свершилось. Еще недавно я не верил, что смогу сыграть на чемпионате мира, но с Божьей помощью это возможно. Буду выполнять свою работу и жить день ото дня, живу настоящим. Должен хорошо тренироваться в "Лионе", следовать своей программе, оставаться здоровым и показывать себя в матчах. Если Бог пожелает, я поеду на чемпионат мира в июне".Эндрик
Как известно, всеми правами на Эндрика владеет мадридский "Реал", который летом 2024 года объявил о подписании контракта с нападающим.
Поиграв у "сливочных" полтора года, этой зимой талантливый форвард перешел в "Лион" на правах аренды, чтобы не терять игровой практики.
За 14 матчей в майке французского клуба Эндрик забил шесть голов и сделал пять ассистов.
Читайте также
