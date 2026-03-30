#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Звезда "Реала" высказался о шансах попасть на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Состав Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 13:40 Фото: Instagram/brasil
Недавно в состав самой титулованной футбольной сборной мира Бразилии после годичного перерыва был вызван 19-летний форвард Эндрик. Восходящая звезда "Реала" за последние месяцы отметился своими яркими выступлениями в "Лионе", куда был отдан в аренду на полгода, сообщает Zakon.kz.

Голы и результативные передачи Эндрика в чемпионате Франции не остались без внимания наставника бразильской дружины Карло Анчелотти.

Итальянец сразу же пригласил молодого таланта в свою команду, включив его в расширенный список "пентакампионов" в матчах против Франции и Хорватии.

"Не ожидал, что смогу так хорошо начать в "Лионе", но Бог распорядился так, чтобы невозможное свершилось. Еще недавно я не верил, что смогу сыграть на чемпионате мира, но с Божьей помощью это возможно. Буду выполнять свою работу и жить день ото дня, живу настоящим. Должен хорошо тренироваться в "Лионе", следовать своей программе, оставаться здоровым и показывать себя в матчах. Если Бог пожелает, я поеду на чемпионат мира в июне".Эндрик

Как известно, всеми правами на Эндрика владеет мадридский "Реал", который летом 2024 года объявил о подписании контракта с нападающим.

Поиграв у "сливочных" полтора года, этой зимой талантливый форвард перешел в "Лион" на правах аренды, чтобы не терять игровой практики.

За 14 матчей в майке французского клуба Эндрик забил шесть голов и сделал пять ассистов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стадион в Хромтау прошёл инспекцию федерации футбола Казахстана
13:37, Сегодня
Стадион в Хромтау прошёл инспекцию федерации футбола Казахстана
Сроки финала чемпионата Казахстана сдвинуты в интересах национальной сборной
13:16, Сегодня
Сроки финала чемпионата Казахстана сдвинуты в интересах национальной сборной
Соболенко обошла Рыбакину в чемпионской гонке WTA
12:55, Сегодня
Соболенко обошла Рыбакину в чемпионской гонке WTA
Сборная Узбекистана по боксу провально стартовала на чемпионате Азии
12:32, Сегодня
Сборная Узбекистана по боксу провально стартовала на чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: