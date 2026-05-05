Спорт

Давид Райя третий сезон подряд выигрывает "Золотую перчатку" в АПЛ

Футбол Золотая Перчатка, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 14:59 Фото: Instagram/arsenal
Испанский вратарь футбольного клуба "Арсенал" Давид Райя в третий раз подряд получит приз "Золотая перчатка", который ежегодно вручается лучшему голкиперу английской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в активе стража ворот "канониров" 17 сухих матчей в текущем чемпионате Англии. Его основной конкурент и преследователь итальянец Джанлуиджи Доннарумма имеет на своем счету 13 таких встреч.

У первого номера "горожан" есть еще шанс догнать испанца, но он должен в оставшихся четырех играх АПЛ сыграть на ноль, что является труднодостижимой задачей.

А Райя должен пропустить хотя бы один гол в трех последних поединках сезона.

Стоит отметить, что 30-летний испанский голкипер получит "Золотую перчатку" АПЛ в третьем сезоне подряд.

Но сейчас все мысли Давида связаны с предстоящим домашним полуфиналом Лиги чемпионов УЕФА против "Атлетико".

Кстати, в первой игре в Мадриде он пропустил всего лишь один мяч и добыл ничью для своего коллектива (1:1).

Тем временем в минувший уик-энд футболисты "Интера" стали чемпионами Италии в 21-й раз в своей истории.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
