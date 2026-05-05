Давид Райя третий сезон подряд выигрывает "Золотую перчатку" в АПЛ
Сейчас в активе стража ворот "канониров" 17 сухих матчей в текущем чемпионате Англии. Его основной конкурент и преследователь итальянец Джанлуиджи Доннарумма имеет на своем счету 13 таких встреч.
У первого номера "горожан" есть еще шанс догнать испанца, но он должен в оставшихся четырех играх АПЛ сыграть на ноль, что является труднодостижимой задачей.
А Райя должен пропустить хотя бы один гол в трех последних поединках сезона.
Стоит отметить, что 30-летний испанский голкипер получит "Золотую перчатку" АПЛ в третьем сезоне подряд.
Но сейчас все мысли Давида связаны с предстоящим домашним полуфиналом Лиги чемпионов УЕФА против "Атлетико".
Кстати, в первой игре в Мадриде он пропустил всего лишь один мяч и добыл ничью для своего коллектива (1:1).
Тем временем в минувший уик-энд футболисты "Интера" стали чемпионами Италии в 21-й раз в своей истории.