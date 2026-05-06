Спорт

Неймар извинился за удар 18-летнего сына легендарного Робиньо

Футбол Извинение Робиньо, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 17:59
Несколько дней назад на тренировке футбольной команды "Сантос" знаменитый форвард Неймар ударил своего 18-летнего коллегу, который является сыном другой экс-звезды сборной Бразилии – Робиньо, сообщает Zakon.kz.

По информации Globo, данный инцидент возник после того, как 34-летний форвард остался недоволен тем, что молодой вингер обыграл его, и посчитал этот поступок неуважением. Конфликт перерос в потасовку с толчками, где Неймар поднял руку на Робиньо-младшего.

После этого в прессе появился ряд сообщений об этой истории, в одном из которых молодой футболист хотел покинуть "Сантос", а в другом его отец, который ныне находится за решеткой, потребовал от руководства клуба разобраться с Неймаром.

"Это просто часть футбола, это должно было остаться между нами. Это было недопонимание, возникшее у нас на тренировке, я немного перегнул палку. Я извинился, мы поговорили в раздевалке и помирились. Он мне очень нравится, я испытываю к нему особую привязанность. Такое случается в футболе, ты ссоришься со своим братом или другом, говорю по своему опыту. Все это нужно было решить внутри команды, информация ушла вне, и они только усугубили ситуацию. Я уже извинился перед ним и его семьей. Все совершают ошибки. Это была моя и его ошибка, но я виноват больше".Неймар

Данную ситуацию со своей стороны прокомментировал и сам 18-летний игрок.

"Конечно, эта ситуация меня расстроила, потому что он был моим кумиром с детства. Я очень люблю этого парня. Когда мне было 8 лет, он сделал мне первый подарок – футболку. Я сильно расплакался и храню ее по сей день. Эта ситуация приобрела слишком большие масштабы. Пускай это и была ошибка, он уже извинился, и ему хватило мужества, чтобы признать это. Теперь все в порядке. Люди вокруг нас говорят много неправды, и грустно видеть, что эту ситуацию вынесли на такой уровень". Робиньо-младший

Что касается самого экс-нападающего "Реала" и "Милана" Робиньо, то 42-летний бразилец осужден к девяти годам лишения свободы за участие в групповом изнасиловании.

А для Неймара это очередной скандал, которых он накопил за последние годы немалое количество.

