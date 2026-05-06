Казахстанский боксер отправил соперника в нокаут на чемпионате Азии
В Ташкенте состоялся очередной бой 1/4 финала первенства Азии до 15 лет. Казахстанский боксер Нурислам Бактыбаев в весе до 55 кг выступил против иранца Пархамома Мишаманома, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, бой закончился в первом раунде техническим нокаутом нашего соотечественника.
Это континентальное первенство в Ташкенте стало одним из самых массовых за последние годы. В нем участвуют более 460 юных боксеров из 21 страны Азии.
Этот чемпионат Азии проходит под эгидой Asian Boxing – азиатской "дочки" World Boxing.
Ранее мы писали о том, что в Ташкенте идут поединки чемпионата Азии по боксу в возрастной категории U 15 и U 17. Казахстанец Нурислам Оналбек уверенно одержал победу над первым соперником.
