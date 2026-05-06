Юлию Путинцеву остановили на втором круге "тысячника" в Риме
77-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева не прошла во второй круг "тысячника" в Риме, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, в стартовом матче турнира казахстанка уступила чешке Терезе Валентовой, занимающей в мировом рейтинге 48-е место – 3:6, 2:6.
Встреча шла 1 час 20 минут. До этого Путинцева и Валентова встречались на корте один раз. Тогда победителем вышла спортсменка из Казахстана (4:6, 6:4, 6:3).
В следующем круге представительница Чехии сразится с американкой Кори Гауфф.
Ранее мы сообщали, что Рыбакина обошла Соболенко в чемпионской гонке WTA.
