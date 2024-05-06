Определились соперницы Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой на турнире в Риме

Состоялась жеребьевка грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который пройдет с 6 по 19 мая. Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева узнали имена первых соперниц, сообщает Zakon.kz.

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Действующая чемпионка турнира Елена Рыбакина начнет свой путь со второго раунда, где может встретиться с румынской спортсменкой Ириной Бегу (№161 WTA) или с игроком, прошедшим квалификацию.

Юлия Путинцева в первом круге сыграет с хозяйкой корта Мартиной Тревизан (№87 WTA). В случае успеха в стартовой игре Путинцева во втором матче встретится с чемпионкой US Open-2017 американкой Слоан Стивенс (№35 WTA).

Первый номер посева в основной сетке получила лидер мирового рейтинга Ига Швёнтек (Польша). Во втором раунде она сыграет либо с Кэролин Долхайд (США), либо с квалифаером. Вторая ракетка мира Арина Соболенко встретится с китаянкой Яфань Ван (№69 WTA) или с квалифаером.

Ранее дочь экс-футболиста сборной Казахстана стала чемпионкой турнира в Албании.