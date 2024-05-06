Определились соперницы Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой на турнире в Риме
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Действующая чемпионка турнира Елена Рыбакина начнет свой путь со второго раунда, где может встретиться с румынской спортсменкой Ириной Бегу (№161 WTA) или с игроком, прошедшим квалификацию.
Юлия Путинцева в первом круге сыграет с хозяйкой корта Мартиной Тревизан (№87 WTA). В случае успеха в стартовой игре Путинцева во втором матче встретится с чемпионкой US Open-2017 американкой Слоан Стивенс (№35 WTA).
Первый номер посева в основной сетке получила лидер мирового рейтинга Ига Швёнтек (Польша). Во втором раунде она сыграет либо с Кэролин Долхайд (США), либо с квалифаером. Вторая ракетка мира Арина Соболенко встретится с китаянкой Яфань Ван (№69 WTA) или с квалифаером.
Ранее дочь экс-футболиста сборной Казахстана стала чемпионкой турнира в Албании.