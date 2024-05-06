Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Определились соперницы Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой на турнире в Риме

Определились соперницы Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой на турнире в Риме Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Состоялась жеребьевка грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который пройдет с 6 по 19 мая. Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева узнали имена первых соперниц, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Действующая чемпионка турнира Елена Рыбакина начнет свой путь со второго раунда, где может встретиться с румынской спортсменкой Ириной Бегу (№161 WTA) или с игроком, прошедшим квалификацию.

Юлия Путинцева в первом круге сыграет с хозяйкой корта Мартиной Тревизан (№87 WTA). В случае успеха в стартовой игре Путинцева во втором матче встретится с чемпионкой US Open-2017 американкой Слоан Стивенс (№35 WTA).

Первый номер посева в основной сетке получила лидер мирового рейтинга Ига Швёнтек (Польша). Во втором раунде она сыграет либо с Кэролин Долхайд (США), либо с квалифаером. Вторая ракетка мира Арина Соболенко встретится с китаянкой Яфань Ван (№69 WTA) или с квалифаером.

Ранее дочь экс-футболиста сборной Казахстана стала чемпионкой турнира в Албании.

Читайте также

Бублик и Шевченко узнали первых соперников на "Мастерсе" в Риме

Дочь экс-футболиста сборной Казахстана стала чемпионкой турнира в Албании

Юлия Путинцева улучшила свое положение в мировом рейтинге. Елена Рыбакина сохранила четвертое место

Пахита Амири
Ига Швентек Путинцева Юлия Рыбакина Елена 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Победа Краснодар
Магомед Адиев с "Ахматом" нокаутировал лидера чемпионата России
17-летний казахстанец выиграл серебро на этапе Кубка мира по водным видам спорта
17-летний казахстанец выиграл "серебро" на этапе Кубка мира по водным видам спорта
Футбол Жалоба КФФ
Сразу два топ-клуба Казахстана пожаловались в KФФ из-за судейства
Хоккей Победитель ЧМ-2024
Хоккеисты Канады в пятый раз выиграли юниорский Чемпионат мира
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: