Казахстан обыграл Украину и завоевал путевку в элитный дивизион ЧМ по хоккею
Мы повели в счете уже в первом периоде, когда точным броском отметился Всеволод Логвин. Однако на старте второго игрового отрезка пропустили ответную шайбу.
Спустя время наши хоккеисты снова вырвались вперед: голы забили Кирилл Ляпунов и Роман Старченко.
После этого команда Талгата Жайлауова расслабилась и была строго наказана. Украинцы трижды поразили ворота нашего голкипера Никиты Бояркина.
Но все же Батырлан Муратов дал шанс своим коллегам и восстановил равновесие – 4:4. Судьба матча решалась сначала в овертайме, а затем в серии буллитов, где мастерство того же Муратова и надежная игра Бояркина принесли победу сборной Казахстана (5:4).
Благодаря этому успеху наши хоккеисты досрочно заняли первое место в Первом дивизионе чемпионата мира-2026, что дает им возможность вернуться в элитный дивизион в 2027 году.
Теперь у нас на этом турнире остался заключительный поединок против Франции, который запланирован на 8 мая.
