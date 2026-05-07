Казахстан обыграл Украину и завоевал путевку в элитный дивизион ЧМ по хоккею

7 мая казахстанская хоккейная сборная одержала четвертую победу на чемпионате мира в Первом дивизионе, обыграв в тяжелейшем поединке команду Украины. Матч завершился в серии буллитов со счетом 5:4, сообщает Zakon.kz.

Мы повели в счете уже в первом периоде, когда точным броском отметился Всеволод Логвин. Однако на старте второго игрового отрезка пропустили ответную шайбу.

Спустя время наши хоккеисты снова вырвались вперед: голы забили Кирилл Ляпунов и Роман Старченко.

После этого команда Талгата Жайлауова расслабилась и была строго наказана. Украинцы трижды поразили ворота нашего голкипера Никиты Бояркина.

Но все же Батырлан Муратов дал шанс своим коллегам и восстановил равновесие – 4:4. Судьба матча решалась сначала в овертайме, а затем в серии буллитов, где мастерство того же Муратова и надежная игра Бояркина принесли победу сборной Казахстана (5:4).

Благодаря этому успеху наши хоккеисты досрочно заняли первое место в Первом дивизионе чемпионата мира-2026, что дает им возможность вернуться в элитный дивизион в 2027 году.

Теперь у нас на этом турнире остался заключительный поединок против Франции, который запланирован на 8 мая.

Между тем накануне звездный футболист Неймар извинился за удар 18-летнего сына легендарного Робиньо.