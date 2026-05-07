Арина Соболенко жадно вырвала победу на старте "Мастерса" в Риме

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко прошла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в матче второго круга она обыграла чешку Барбору Крейчикову (53-й номер рейтинга) со счетом 6:2, 6:3.

Игра шла 1 час 27 минут. За время матча Соболенко не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Барбора Крейчикова сделала в игре четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трех. В третьем круге турнира в Риме Арина Соболенко встретится с румынской теннисисткой Сораной Кырстей (27-й номер рейтинга).

Турнир в Риме пройдет с 5 по 16 мая. Действующей чемпионкой соревнований является итальянка Жасмин Паолини.

