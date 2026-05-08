Роналду находится в шаге от первого "золота" в саудовском чемпионате

В ночь на 8 мая португальский форвард клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду положил в свою копилку 971-й карьерный гол, поразив ворота "Аль-Шабаба" в рамках игр 33-го тура чемпионата саудовской Суперлиги, сообщает Zakon.kz.

Это взятие ворот 41-летнего португальца позволило его команде в итоге обыграть соперника на выезде со счетом 4:2.

Теперь до рубежа в 1000 мячей капитану "Аль-Насра" осталось забить 29 голов.

Забитый мяч в исполнении Роналду стал 26-м после 28-ми матчей саудовской лиги, и он по-прежнему находится на третьей строчке списка лучших снайперов сезона.

What a win tonight!!! Let’s keep going!! pic.twitter.com/sqEhc4vLs4 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 7, 2026

"Что за победа сегодня. Давайте продолжать в том же духе". Криштиану Роналду

Но главная цель Криштиану – это в ближайшие недели завоевать с "Аль-Насром" дебютное чемпионство в местном первенстве.

На данный час его дружина лидирует в турнирной таблице за два тура до конца сезона, набрав 82 очка. Главный преследователь – "Аль-Хилаль" (77), но у него игра в запасе.

12 мая обе эти команды встретятся в очном поединке. Скорее всего, там и решится судьба золотых медалей.

Неделю назад Роналду добыл важную победу своим коллегам в чемпионской гонке.