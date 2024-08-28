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Роналду находится в шаге от юбилейного 900 гола в карьере

Футбол Планка 900 голов, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 10:33 Фото: Instagram/cristiano
Поздно вечером 27 августа португальский форвард клуба "Аль-Наср" удачно реализовал штрафной удар в ворота "Аль-Фейхи" в рамках второго тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Этот гол стал для лидера саудовского коллектива 899-м в его карьере. А всего Роналду забил за "Аль-Наср" 62 мяча.

Он отметился взятием ворот в последних четырех матчах подряд.

Сам же гостевой поединок для команды португальского футболиста завершился крупным успехом – 4:1.


Перед матчем с "Аль-Фейхой" капитан "Аль-Насра" получил хорошую новость. 29 августа Роналду вручат специальный приз от президента УЕФА как лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов.

Лидер сборной Португалии забил 140 голов в самом элитном клубном турнире Европы.

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