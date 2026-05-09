Спорт

"Реал" закрыл скандальное дело и оштрафовал на крупную сумму двух игроков

Фото: Instagram/ReaLmadrid
Вечером 8 мая мадридский "Реал" объявил о завершении дисциплинарного дела по отношению к двум своим звездам – Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени, которые ранее были обвинены в драке, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба королевского клуба, администрация "сливочных" уже провела экстренное совещание сразу после этого инцидента, включая дисциплинарное разбирательство.

"Игроки выразили полное раскаяние за инцидент и принесли извинения друг другу. Плюс они извинились перед клубом, партнерами по команде, тренерским штабом и болельщиками. Оба игрока заявили о готовности принять любое наказание, которое клуб сочтет необходимым. С учетом этих обстоятельств было решено наложить на каждого из футболистов денежный штраф в размере 500 тысяч евро. На этом внутреннее дисциплинарное разбирательство завершено". Заявление "Реала"

7 мая появилась информация, что Вальверде подрался с Тчуамени в раздевалке после тренировки. В результате чего уругваец упал, ударился об стол и попал в больницу, где ему наложили швы.

Затем стало известно, что Федерико из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 10-14 дней.

А накануне Вальверде вовсе отрицал драку, сказав, что случайно упал сам в раздевалке, при этом сделал заявление.

