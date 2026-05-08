Звезда "Реала" Вальверде выступил с заявлением из-за скандала с Тчуамени

Скандальная история вокруг двух футболистов мадридского "Реала" сегодня получила продолжение, и первым взял слово один из провинившихся – Федерико Вальверде, сообщает Zakon.kz.

Уругвайский полузащитник на своей личной странице в Instagram выпустил специальное обращение всем тем, кто интересуется прошедшей ситуацией.

"Произошел инцидент с партнером во время тренировки. Усталость от турниров и разочарование привели к тому, что все вышло из-под контроля. Такое может случаться в раздевалке и обычно разрешается внутри, без достояния общества. Очевидно, кто-то стоит за этим, быстро распространяя историю, и в сезоне, когда мы без титулов и находимся под пристальным вниманием, всему придают преувеличенное значение. При повторном споре я случайно ударился об стол, немного порезав лоб. Партнер (Орельен Тчуамени. – Прим. ред.) не бил меня и я тоже, но вам проще поверить, будто мы подрались или что это было намеренно, но это не так. Гнев от того, что некоторые не выкладываются на все 100 в конце сезона, подтолкнули меня к ссоре с партнером". Федерико Вальверде

Несмотря на эти оправдания, Вальверде получил черепно-мозговую травму в разборке с Тчуамени, о чем уже официально передали в пресс-службе "сливочных".

"Мне очень жаль. "Реал" – одна из самых важных частей моей жизни и я не могу оставаться равнодушным. В результате все вылилось в бессмысленную ссору, нанося ущерб моему имиджу и давая почву для сомнений, выдуманных историй, клеветы и подливания масла в огонь несчастного случая. Вылетели из Лиги чемпионов, я держал свою злость и обиду в себе. Больше всех опечален и огорчен тем, что не смогу принять участие в следующем матче из-за здоровья. Всегда выкладывался на все 100, до самого конца. Я в распоряжении клуба и коллег, готов сотрудничать при принятии любого решения, которое они сочтут необходимым". Федерико Вальверде

Уже всем известно, что Вальверде накануне подрался с Орельеном Тчуамени в раздевалке после тренировки.

Федерико упал и ударился об стол, а в больнице ему наложили швы. На данный час он дома, игрок пропустит от 10 до 14 дней по рекомендации врачей.

"Реал" признал факт данного инцидента и уже начал дисциплинарное разбирательство.