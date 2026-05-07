Звезды "Реала" подрались на тренировке, и один из них попал в больницу

В мадридском "Реале" вспыхнул новый скандал. Сегодня на тренировке команды произошла разборка между хавбеками Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде, в ходе чего уругваец упал и порезал себе руку, сообщает Zakon.kz.

По информации As, разбирательства между этими игроками происходят не впервые: днем ранее у них была первая попытка. А уже сегодня инцидент принял серьезный оборот и продолжился в раздевалке, в ходе чего Вальверде попал в больницу из-за порезов.

Врачи наложили швы пострадавшему уругвайцу, после чего его выписали. Все это время рядом с Федерико был главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа.

Как пишут некоторые СМИ, вся разборка началась с того, что Вальверде отказался пожать руку Тчуамени в раздевалке.

После словесной перепалки завязалась драка. Другие игроки начали разнимать их, но уругваец получил настолько ощутимую рану, что ему потребовалась медицинская помощь.

По словам некоторых очевидцев, сейчас атмосфера у "сливочных" стала слишком напряженной. Об этом свидетельствуют нескончаемые скандальные истории, одна из которых была зафиксирована на днях и связана с лидером королевского клуба – Килианом Мбаппе.

Плюс ко всему мадридскую дружину преследует эпидемия травм, а также провальный сезон практически по всем фронтам.