Звезды "Реала" подрались на тренировке, и один из них попал в больницу
По информации As, разбирательства между этими игроками происходят не впервые: днем ранее у них была первая попытка. А уже сегодня инцидент принял серьезный оборот и продолжился в раздевалке, в ходе чего Вальверде попал в больницу из-за порезов.
Врачи наложили швы пострадавшему уругвайцу, после чего его выписали. Все это время рядом с Федерико был главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа.
Как пишут некоторые СМИ, вся разборка началась с того, что Вальверде отказался пожать руку Тчуамени в раздевалке.
После словесной перепалки завязалась драка. Другие игроки начали разнимать их, но уругваец получил настолько ощутимую рану, что ему потребовалась медицинская помощь.
По словам некоторых очевидцев, сейчас атмосфера у "сливочных" стала слишком напряженной. Об этом свидетельствуют нескончаемые скандальные истории, одна из которых была зафиксирована на днях и связана с лидером королевского клуба – Килианом Мбаппе.
Плюс ко всему мадридскую дружину преследует эпидемия травм, а также провальный сезон практически по всем фронтам.