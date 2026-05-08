Всплыли новые подробности громкого скандала с участием игроков "Реала"

Как уже известно, накануне мировая пресса зашумела об инциденте внутри самого титулованного футбольного клуба планеты. И спустя время "Реал" опубликовал официальное заявление по поводу конфликта между Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба "сливочных", клуб не скрывает о драке уругвайца и француза, сразу было проведено экстренное совещание и принято решение открыть дисциплинарное дело в отношении этих игроков.

"Предоставим обновленную информацию о результатах обоих разбирательств, как только будут завершены соответствующие внутренние процедуры". Заявление ФК "Реал"

Футболисты подрались в раздевалке, Вальверде упал и ударился об стол, далее ему оказали помощь в больнице, наложив швы.

По информации испанских СМИ, вся эта истории не одного дня, она началась немного ранее и взорвалась накануне.

Федерико обвинял Орельена в сливе информации об их разборке журналистам и неоднократно повторял это. Тчуамени отрицал эти множественные обвинения, но в один момент не выдержал и нанес сильный удар кулаком в голову своего партнера.

Уругваец упал и ударился головой об стол, получив рассечение, вскоре его увезли на инвалидной коляске.

По мнению экспертов, у этой истории может быть несколько вариантов продолжения. "Реал" имеет право расторгнуть контракт с обоими игроками или лишить зарплаты на срок от трех до 20 матчей.

Уже точно известно, что пострадавший в этой драке Вальверде не сыграет в "Эль-класико" против "Барселоны" 10 мая.

Кстати, рукоприкладством на днях отметился и экс-форвард "блауграны" Неймар.