#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
461.26
542.58
6.18
Спорт

Удар Рыбакиной возглавил топ-5 красивых розыгрышей "Мастерса" в Риме

Теннис 2 Красивых удара, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 17:14 Фото: Instagram/LenaRybakina
8 мая на кортах Рима (Италия) свой стартовый поединок крупного турнира из серии WTA 1000 провела казахстанка Елена Рыбакина, который увенчался успехом над Марией Саккари (Греция) – 6:4, 6:1, сообщает Zakon.kz.

Прекрасный матч в исполнении второй ракетки мира не оставил без внимания организаторов итальянского "тысячника", которые сегодня выдали нашей теннисистке сразу два места в топ-5 красивых ударов прошедшего игрового дня.

Моменты этих хайлайтов в исполнении Елены Рыбакиной можете посмотреть здесь.

8 мая запомнился не только победой Рыбакиной, но и стартовым успехом лидера мужской сборной Казахстана Александра Бублика.

Первая ракетка нашей страны без особых проблем разобрался с аргентинцем Себастьяном Баесом – 6:1, 6:2.

Эта победа позволила Александру вернуть себе 10-ю строчку мирового рейтинга, где он недавно находился.

Плюс к этому, он имеет неплохую возможность еще выше подняться по лестничной классификации ATP на турнире в Риме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Теннис Соперник Рим
16:12, 04 мая 2026
Елена Рыбакина может сыграть с Потаповой на старте "Мастерса" в Риме
Теннис Победа Мадрид
18:57, 24 апреля 2026
Елена Рыбакина чуть не проиграла 71-й ракетке мира на старте "Мастерса"
Первая ракетка Казахстана
06:16, 04 мая 2026
Елена Рыбакина эмоционально вернулась в Рим
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Тобол&quot; в меньшинстве обыграл &quot;Иртыш&quot; в матче КПЛ
22:06, Сегодня
"Тобол" в меньшинстве обыграл "Иртыш" в матче КПЛ
Соболенко потерпела сенсационное поражение на &quot;тысячнике&quot; в Риме
21:45, Сегодня
Соболенко потерпела сенсационное поражение на "тысячнике" в Риме
Казахстан вошёл в топ-5 по итогам двух дней Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане
21:22, Сегодня
Казахстан вошёл в топ-5 по итогам двух дней Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане
&quot;Астана&quot; одержала волевую победу в матче КПЛ
20:54, Сегодня
"Астана" одержала волевую победу в матче КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: