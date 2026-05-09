Удар Рыбакиной возглавил топ-5 красивых розыгрышей "Мастерса" в Риме

8 мая на кортах Рима (Италия) свой стартовый поединок крупного турнира из серии WTA 1000 провела казахстанка Елена Рыбакина, который увенчался успехом над Марией Саккари (Греция) – 6:4, 6:1, сообщает Zakon.kz.

Прекрасный матч в исполнении второй ракетки мира не оставил без внимания организаторов итальянского "тысячника", которые сегодня выдали нашей теннисистке сразу два места в топ-5 красивых ударов прошедшего игрового дня.

8 мая запомнился не только победой Рыбакиной, но и стартовым успехом лидера мужской сборной Казахстана Александра Бублика.

Первая ракетка нашей страны без особых проблем разобрался с аргентинцем Себастьяном Баесом – 6:1, 6:2.

Эта победа позволила Александру вернуть себе 10-ю строчку мирового рейтинга, где он недавно находился.

Плюс к этому, он имеет неплохую возможность еще выше подняться по лестничной классификации ATP на турнире в Риме.