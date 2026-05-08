Спорт

Бублик пробился в третий раунд "Мастерса" и вернул себе титул 10-й ракетки

Теннис Победа Рим, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 22:20 Фото: Instagram/BUBLIK
8 мая на кортах Рима в рамках турнира ATP 1000 свой первый поединок в одиночном разряде провел лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик, в соперники которому достался аргентинец Себастьян Баез, сообщает Zakon.kz.

65-я ракетка мира не смог ничего противопоставить девятому сеяному римского "Мастерса". Бублик легко расправился со своим оппонентом за 59 минут в двух партиях – 6:1, 6:2.

Благодаря этому успеху Александр несколько минут назад поднялся на 10-е место Live-рейтинга.

Далее нашего теннисиста в третьем круге ждет рандеву с талантливым американцем и 21-м номером рейтинга ATP Лёрнером Тиеном. Их встреча запланирована на 9 мая.

Также сегодня на итальянских площадках свой матч отыграл вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко, который уступил россиянину Карену Хачанову.

Возвращаясь к теме выступления Бублика, стоит напомнить, что он может установить личный рекорд в рейтинговых делах.

