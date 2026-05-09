Гонщики "Астаны" вошли в число лучших гранд-тура по дорогам Италии, Болгарии и Швейцарии

Казахстанская команда "XDS Astana Team" одержала победу на втором этапе веломногодневки "Джиро д’Италия"-2026, сообщает Zakon.kz.

Второй этап престижной гонки проходит по маршруту Бургас – Велико-Тырново и составляет 221 км. Победителем этапа стал представитель "Астаны" Гильермо Томас Сильва, который первым пересек финишную черту с результатом 5 часов 39 минут 25 секунд.

Второе место занял Флориан Шторк из Tudor Pro Cycling Team, а третьим финишировал Джулио Чикконе из "Lidl – Trek".

Еще один гонщик "XDS Astana Team" Кристиан Скарони показал четвертый результат на этапе. Харольд Мартин Лопес финишировал 26-м, Диего Улисси занял 52-е место, Давиде Баллерини стал 126-м, а Арьен Ливинс завершил этап на 127-й позиции.

