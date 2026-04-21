Спорт

Алишер Жумакан пробился в топ-10 на Кубке мира по велотреку

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 18:41 Фото: olympic.kz
Гонконг в эти дни принимает второй этап Кубка мира по велоспорту на треке. У мужчин в омниуме в десятку лучших вошел представитель команды Казахстана Алишер Жумакан, сообщает Zakon.kz.

По итогам своего выступления Жумакан занял девятое место.

Победу одержал Филип Хейнен (Нидерланды). Вторым финишировал Кадзусигэ Кубоки (Япония). Британец Мэттью Босток завоевал "бронзу".

Ранее сообщалось, что Жумакан принес сборной Казахстана медаль чемпионата Азии на Филиппинах.

Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пять рапиристов из Казахстана отправятся на Кубок мира в Турцию
18:48, Сегодня
Пять рапиристов из Казахстана отправятся на Кубок мира в Турцию
Алишер Жумакан принес сборной Казахстана медаль чемпионата Азии на Филиппинах
19:56, 30 марта 2026
Алишер Жумакан принес сборной Казахстана медаль чемпионата Азии на Филиппинах
Казахстанка пробилась в два финала этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Баку
21:08, 18 апреля 2026
Казахстанка пробилась в два финала этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Баку
Последние
Популярные
Читайте также
Дастин Порье сказал, с кем Арман Царукян мог бы провести следующий бой в UFC
19:32, Сегодня
Дастин Порье сказал, с кем Арман Царукян мог бы провести следующий бой в UFC
Допинг‑проба экс‑чемпиона мира по боксу дала положительный результат
19:04, Сегодня
Допинг‑проба экс‑чемпиона мира по боксу дала положительный результат
Главный тренер "Актобе" сравнил футбол в Казахстане и Кыргызстане
18:34, Сегодня
Главный тренер "Актобе" сравнил футбол в Казахстане и Кыргызстане
Казахстанский теннисист не смог выйти в четвертьфинал турнира в Шымкенте
18:12, Сегодня
Казахстанский теннисист не смог выйти в четвертьфинал турнира в Шымкенте
