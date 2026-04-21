Алишер Жумакан пробился в топ-10 на Кубке мира по велотреку

Фото: olympic.kz

Гонконг в эти дни принимает второй этап Кубка мира по велоспорту на треке. У мужчин в омниуме в десятку лучших вошел представитель команды Казахстана Алишер Жумакан, сообщает Zakon.kz.

По итогам своего выступления Жумакан занял девятое место. Победу одержал Филип Хейнен (Нидерланды). Вторым финишировал Кадзусигэ Кубоки (Япония). Британец Мэттью Босток завоевал "бронзу". Ранее сообщалось, что Жумакан принес сборной Казахстана медаль чемпионата Азии на Филиппинах.

