"Кайрат" в меньшинстве потерял очки на выезде против "Улытау"

9 и 10 мая прошел ряд матчей девятого тура казахстанской Премьер-лиги по футболу. Одна из игр привлекла необычный интерес у болельщиков, где "Улытау" из Жезказгана принимал чемпиона страны – "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

До этого матча команда Нуркена Мазбаева уже прославилась победами над фаворитами текущего сезона – "Актобе" и "Елимаем".

И стоял вопрос, продолжит ли "Улытау" свое успешную серию во встрече с грандами казахстанского футбола.

Поединок начался на равных курсах, но счет открыли гости благодаря своему лучшему снайперу Дастану Сатпаеву, который отличился на 33-й минуте.

Однако "Кайрат" перед уходом на перерыв остался в меньшинстве, за грубую игру красную карточку получил Адилет Садыбеков.

Естественно, жезказганский коллектив во втором тайме, имея на одного игрока больше, начал штурмовать ворота "желто-черных".

В одном из моментов хозяева могли сравнять результат, но мощный удар японца Котаро только потряс штангу ворот. Вскоре хозяева поля усилили мощь своих атак, выпустив свежих футболистов, один из которых Максим Чалкин ударом головой после подачи с углового восстановил равновесие.

В итоге со счетом 1:1 было завершена эта встреча, а "Кайрат" продолжит свою выездную сессию уже 17 мая в Астане против "Жениса".

Стоит отметить, что несколько игр девятого тура КПЛ-2026 отметились интересными и сенсационными цифрами.

Так, аутсайдер чемпионата Казахстана, "Каспий" (Актау), на выезде переиграл семейский "Елимай" (1:0), столичный "Женис" в гостях победил "Жетысу" (Талдыкорган) – 3:2,

А в других встречах зафиксированы следующие показатели: "Окжетпес" – "Атырау" – 0:0, "Астана" – "Кызылжар" – 2:1, "Тобол" – "Иртыш" – 1:0.

Поединки девятого тура завершатся чуть позже сегодня, когда пройдут противостояния "Алтай" – "Ордабасы" и "Актобе" – "Кайсар".

А накануне уругвайский велогонщик "Астаны" Сильва выиграл второй этап "Джиро-2026" и стал лучшим в трех номинациях итальянского Гранд-тура.