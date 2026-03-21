Спорт

КПЛ-2026: "Елимай" разгромил "Актобе", "Кайрат" потерял очки в матче с "Жетысу"

21.03.2026 20:06
20 и 21 марта прошли большинство игр третьего тура казахстанской Премьер-лиги по футболу и ряд этих матчей, в особенности с участие лидеров сезона, закончилось с неожиданными результатами, сообщает Zakon.kz.

Один из центральных матчей тура прошел в Туркестане, где недавний лидер таблицы "Актобе" вел по ходу первого тайма со счетом 1:0 у "Елимая".

Однако западноказахстанцы во второй половине игре пропустили аж четыре мяча и потерпели крах – 1:4.

Еще в одной важной встрече текущего тура "Астана" дома переиграла "Тобыл" (2:0). Обладатель Суперкубка РК потерпел второе поражение на старте сезоне и спустился на предпоследнее 15-е место таблицы чемпионата.

Благодаря этой победе команда Григория Бабаяна поднялась на вершину списка лучших, набрав семь очков.

Прежний лидер турнирной таблицы "Кайрат" на выезде поделил очки с "Жетысу" из Талдыкоргана – 0:0 и переместился на четвертую строчку, с активом в семь баллов.

Выше "алматинцев", также имея семь очков, стоят "Ордабасы" и "Окжетпес". Южане в третьем туре на домашней арене были сильнее кызылординского "Кайсара" (2:0), а клуб из Кокшетау вырвал победу на последних секундах битвы с "Улытау" из Жезказгана (2:1).

Еще в двух матчах зафиксированы следующие цифры: "Кызылжар" – "Иртыш" 2:2, "Атырау" – "Женис" 0:0.

Заключительный поединок третьего тура КПЛ-2026 состоится 22 марта, где "Алтай" в Алматы примет "Каспий".

Между тем на днях завершились встречи 1/8 финала трех еврокубковых турниров.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
КПЛ-2024: "Тобол" обыграл "Актобе", "Кайрат" был сильнее "Астаны"
22:32, 30 июня 2024
КПЛ-2024: "Тобол" обыграл "Актобе", "Кайрат" был сильнее "Астаны"
"Кайрат" разгромил "Елимай" и возглавил таблицу КПЛ-2024
22:20, 03 августа 2024
"Кайрат" разгромил "Елимай" и возглавил таблицу КПЛ-2024
КПЛ-2024: "Ордабасы" обыграл "Астану", "Елимай" сыграл вничью с "Актобе"
22:24, 16 июня 2024
КПЛ-2024: "Ордабасы" обыграл "Астану", "Елимай" сыграл вничью с "Актобе"
Последние
Популярные
Читайте также
Видеообзор невероятного матча "Актобе" - "Елимай" в КПЛ
20:21, Сегодня
Видеообзор невероятного матча "Актобе" - "Елимай" в КПЛ
Семь шайб решили исход матча "Кулагер" - "Номад Астана" в полуфинальной серии ЧРК
19:38, Сегодня
Семь шайб решили исход матча "Кулагер" - "Номад Астана" в полуфинальной серии ЧРК
Мощным разгромом завершился топ-матч "Актобе" - "Елимай" в КПЛ
18:56, Сегодня
Мощным разгромом завершился топ-матч "Актобе" - "Елимай" в КПЛ
Новичок "Кайрата" назвал цели, которые поставил перед собой после перехода в клуб
18:28, Сегодня
Новичок "Кайрата" назвал цели, которые поставил перед собой после перехода в клуб
