КПЛ-2026: "Елимай" разгромил "Актобе", "Кайрат" потерял очки в матче с "Жетысу"

20 и 21 марта прошли большинство игр третьего тура казахстанской Премьер-лиги по футболу и ряд этих матчей, в особенности с участие лидеров сезона, закончилось с неожиданными результатами, сообщает Zakon.kz.

Один из центральных матчей тура прошел в Туркестане, где недавний лидер таблицы "Актобе" вел по ходу первого тайма со счетом 1:0 у "Елимая".

Однако западноказахстанцы во второй половине игре пропустили аж четыре мяча и потерпели крах – 1:4.

Еще в одной важной встрече текущего тура "Астана" дома переиграла "Тобыл" (2:0). Обладатель Суперкубка РК потерпел второе поражение на старте сезоне и спустился на предпоследнее 15-е место таблицы чемпионата.

Благодаря этой победе команда Григория Бабаяна поднялась на вершину списка лучших, набрав семь очков.

Прежний лидер турнирной таблицы "Кайрат" на выезде поделил очки с "Жетысу" из Талдыкоргана – 0:0 и переместился на четвертую строчку, с активом в семь баллов.

Выше "алматинцев", также имея семь очков, стоят "Ордабасы" и "Окжетпес". Южане в третьем туре на домашней арене были сильнее кызылординского "Кайсара" (2:0), а клуб из Кокшетау вырвал победу на последних секундах битвы с "Улытау" из Жезказгана (2:1).

Еще в двух матчах зафиксированы следующие цифры: "Кызылжар" – "Иртыш" 2:2, "Атырау" – "Женис" 0:0.

Заключительный поединок третьего тура КПЛ-2026 состоится 22 марта, где "Алтай" в Алматы примет "Каспий".

Между тем на днях завершились встречи 1/8 финала трех еврокубковых турниров.