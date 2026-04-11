Дастан Сатпаев спас "Кайрат" от поражения в матче с "Тобылом"

11 апреля стартовали матчи пятого тура казахстанской Премьер-лиги по футболу. Центральный поединок прошел в Костанае, где обладатель Суперкубка страны "Тобыл" принимал чемпиона республики "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Битва двух фаворитов сезона началась очень резво, хозяева поля уже на 13-й минуте повели в счете усилиями Уроша Миловановича.

Однако гости недолго горевали, спустя шесть минут главный снайпер "Кайрата" Дастан Сатпаев восстановил равновесие.

Результат 1:1 не изменился до конца первого тайма. После перерыва команды попытались что-то изменить, но ничего из этого не получилось. В итоге "Тобыл" и "Кайрат" разошлись миром.

Также сегодня прошли две игры пятого тура: "Атырау" – "Кайсар" – 2:0, "Жетысу" – "Елимай" – 0:1.

Чуть позже сегодня "Астана" дома примет "Ордабасы", а завтра "Окжетпес" сыграет с "Иртышом", "Алтай" встретится с "Улытау", "Женис" поедет в гости к "Кызылжару", а "Актобе" попытается обыграть "Каспий".

Тем временем французский ПСЖ на днях переиграл "Ливерпуль" и пробил себе хороший путь к полуфиналу Лиги чемпионов УЕФА.