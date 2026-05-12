Казахстанскую боксершу оставили без "золота" чемпионата Азии

В Ташкенте (Узбекистан) подходит к концу континентальное первенство среди юниоров (U15, U17). В весовой категории до 70 кг Айлин Ходжамбердиева оспорила с узбекистанкой Кариной Илмуратовой место в финале чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Карина полностью переиграла нашу боксершу и победила единогласным решением судей со счетом 4:1.

Айлин получила бронзовую медаль, а ее соперница получила путевку в финал, где теперь поборется за "золото".

Данный чемпионат Азии проходит под эгидой Asian Boxing – азиатской "дочки" World Boxing.

