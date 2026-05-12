Спорт

Аргентина объявила свой расширенный состав на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Аргентина Состав, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 09:59 Фото: Instagram/afaseleccion
Сборная Аргентины, действующий чемпион мира по футболу, выставила расширенный состав на предстоящий мундиаль, куда вошли 55 игроков во главе с ее лидером Лионелем Месси, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы АФА, тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони официально направил в FIFA предварительный список участников ЧМ-2026.

Из этих 55 футболистов большинство являются представителями ведущих европейских чемпионатов, где уже сезон почти подходит к завершению.

Особых изменений в предварительном составе нет, все звезды "бело-голубых" здоровы, и отмечаем главных из них, которые через месяц начнут защиту своего титула.

Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла") и еще пять голкиперов.

Защитники: Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Леонардо Балерди, Факундо Медина (оба "Марсель").

Полузащитники: Энцо Фернандес, Алехандро Гарначо (оба "Челси"), Эксекиэль Паласиос, Игнасио Фернандес ("Байер"), Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль"), Николас Гонсалес, Тьяго Альмада (оба "Атлетико").

Нападающие: Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес (оба "Атлетико"), Лионель Месси ("Интер Майами"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Франко Мастантуоно ("Реал").

18 декабря 2022 года сборная Аргентины по пенальти выиграла "золото" ЧМ-2022 по футболу в Катаре, обыграв в решающем матче Францию.

