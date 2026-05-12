Аргентина объявила свой расширенный состав на ЧМ-2026 по футболу
По сведениям пресс-службы АФА, тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони официально направил в FIFA предварительный список участников ЧМ-2026.
Из этих 55 футболистов большинство являются представителями ведущих европейских чемпионатов, где уже сезон почти подходит к завершению.
Особых изменений в предварительном составе нет, все звезды "бело-голубых" здоровы, и отмечаем главных из них, которые через месяц начнут защиту своего титула.
Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла") и еще пять голкиперов.
Защитники: Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Леонардо Балерди, Факундо Медина (оба "Марсель").
Полузащитники: Энцо Фернандес, Алехандро Гарначо (оба "Челси"), Эксекиэль Паласиос, Игнасио Фернандес ("Байер"), Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль"), Николас Гонсалес, Тьяго Альмада (оба "Атлетико").
Нападающие: Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес (оба "Атлетико"), Лионель Месси ("Интер Майами"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Франко Мастантуоно ("Реал").
18 декабря 2022 года сборная Аргентины по пенальти выиграла "золото" ЧМ-2022 по футболу в Катаре, обыграв в решающем матче Францию.