Футболисты Аргентины без Месси переиграли Коста-Рику

Утром 27 марта завершился товарищеский матч между сборными Аргентины и Коста-Рики, где действующие чемпионы мира в отсутствие своего лидера Лионеля Месси были сильнее соперника, сообщает Zakon.kz.

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Товарищеская встреча прошла в Лос-Анджелесе (США), где Аргентина победила Коста-Рику со счетом 3:1. Успех чемпионам мира обеспечили голы в исполнении Анхеля Ди Марии, Алексиса Мак Аллистера и Лаутаро Мартинеса.

Гол престижа у Коста-Рики забил Манфред Угальде. Аргентинская дружина играла без своего капитана Лионеля Месси, у которого травма.

Большой интерес у болельщиков вызвал товарищеский матч в Мадриде, где Испания разошлась миром с Бразилией – 3:3.

Не менее захватывающими встречами оказались ряд других товарищеских поединков:

Англия – Бельгия 2:2.

Германия – Нидерланды 2:1.

Франция – Чили 3:2.

Египет – Хорватия 2:4.

Сборная Казахстана свой отборочный цикл на Евро-2024 закончила товарищеским матчем против Люксембурга. Гостевая встреча завершилась успехом подопечных Люка Хольца, которые праздновали победу с результатом 2:1.

После данного поражения главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сделал заявление об итогах выступления своей команды.

Между тем, известен полный список участников будущего Евро-2024.