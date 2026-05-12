Спорт

Легендарный Адвокат спустя три месяца снова возглавит сборную Кюрасао

Футбол Камбэк Тренер, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 11:07 Фото: telegram/uracaofootbal1
Знаменитый голландец Дик Адвокат возвращается на пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу и повезет команду на ЧМ-2026. Камбек наставника стал возможным после улучшения состояния здоровья его дочери, из-за чего он вынужден был оставить свой пост в феврале, сообщает Zakon.kz.

Как известно, 78-летний Дик Адвокат 23 февраля нынешнего года внезапно вынужден был сложить с себя полномочия главного тренера сборной Кюрасао из-за проблем со здоровьем дочери. Это случилось за три с половиной месяца до старта мирового чемпионата.

И по информации ряда СМИ, Адвокат уже в ближайшие часы вернется на свою прежнюю должность. В состоянии здоровья его дочери наметились улучшения, в связи с чем игроки сборной, включая спонсоров, попросили наставника подготовить команду к мундиалю.

Новость об официальном возвращении голландца объявят уже в ближайшие часы. В отсутствие Адвоката сборную тренировал его соотечественник Фред Руттен.

Дик Адвокат, прославившийся своей работой во многих известных клубах Европы, встал у руля команды островного государства два года назад.

И с первой попытки его команда сенсационно пробилась на ЧМ-2026 по футболу. Теперь на групповом этапе предстоящего турнира они встретятся с представителями Германии, Эквадора и Кот-д’Ивуара.

