Легендарный Адвокат спустя три месяца снова возглавит сборную Кюрасао
Как известно, 78-летний Дик Адвокат 23 февраля нынешнего года внезапно вынужден был сложить с себя полномочия главного тренера сборной Кюрасао из-за проблем со здоровьем дочери. Это случилось за три с половиной месяца до старта мирового чемпионата.
И по информации ряда СМИ, Адвокат уже в ближайшие часы вернется на свою прежнюю должность. В состоянии здоровья его дочери наметились улучшения, в связи с чем игроки сборной, включая спонсоров, попросили наставника подготовить команду к мундиалю.
Новость об официальном возвращении голландца объявят уже в ближайшие часы. В отсутствие Адвоката сборную тренировал его соотечественник Фред Руттен.
Дик Адвокат, прославившийся своей работой во многих известных клубах Европы, встал у руля команды островного государства два года назад.
И с первой попытки его команда сенсационно пробилась на ЧМ-2026 по футболу. Теперь на групповом этапе предстоящего турнира они встретятся с представителями Германии, Эквадора и Кот-д’Ивуара.