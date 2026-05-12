Спорт

Определена первая сборная с окончательным составом на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Состав ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 15:50 Фото: Instagram/nfsbih_official
Федерация футбола Боснии и Герцеговины опубликовала окончательный список своей сборной на чемпионат мира 2026 года, который начнется через месяц в США, Канаде и Мексике, сообщает Zakon.kz.

Государство с Балканского полуострова стало первой командой из 48 участников будущего мундиаля, которая окончательно уже определилась со своим составом.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез внес в свой список 26 футболистов.

Вратари: Никола Василь, Мартин Зломислич и Осман Хаджикич.

Защитники: Сеад Колашинац, Амар Дедич, Нихад Муякич, Никола Катич, Тарик Мухаремович, Степан Раделич, Деннис Хаджикадунич и Нидал Челик.

Полузащитники: Амир Хаджиахметович, Иван Шуньич, Иван Башич, Дженис Бурнич, Эрмин Махмич, Беньямин Тахирович, Армин Гигович и Керим-Сэм Алайбегович.

Нападающие: Амар Мемич, Эсмир Байрактаревич, Эрмедин Демирович, Йово Лукич, Самед Баждар, Харис Табакович и Эдин Джеко.

1 апреля сборная Боснии и Герцеговины отобралась в финальную часть ЧМ-2026, сенсационно победив в стыковых матчах четырехкратных чемпионов мира – итальянцев 1:1 (5:2 по пенальти).

На предстоящем мундиале подопечные Барбареза сыграют в группе B, где им будут противостоять представители Канады, Катара и Швейцарии.

