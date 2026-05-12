В Талдыкоргане проходит главный старт сезона для казахстанских тяжелоатлетов

В Талдыкоргане начался лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике среди взрослых. В первенстве страны принимают участие более 160 спортсменов из 16 регионов Казахстана. Среди них – лидеры национальной сборной, сообщает Zakon.kz.

Пропустят важный турнир Нургиса Адилетулы и Алексей Чуркин. В начале года оба спортсмена перенесли операции. Сейчас они полностью восстановились после травм и возвращают прежнюю форму. Также не примут участие атлеты, заявленные на чемпионат Азии-2026.

Отметим, по итогам ЧРК будут сформированы предварительные состав на крупные соревнования, включая летние Азиатские игры 2026 года.

Как уточнили в пресс-службе НОК РК, чемпионат Казахстана продлится до 19 мая.

