В Талдыкоргане проходит главный старт сезона для казахстанских тяжелоатлетов
Фото: olympic.kz
В Талдыкоргане начался лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике среди взрослых. В первенстве страны принимают участие более 160 спортсменов из 16 регионов Казахстана. Среди них – лидеры национальной сборной, сообщает Zakon.kz.
Пропустят важный турнир Нургиса Адилетулы и Алексей Чуркин. В начале года оба спортсмена перенесли операции. Сейчас они полностью восстановились после травм и возвращают прежнюю форму. Также не примут участие атлеты, заявленные на чемпионат Азии-2026.
Отметим, по итогам ЧРК будут сформированы предварительные состав на крупные соревнования, включая летние Азиатские игры 2026 года.
Как уточнили в пресс-службе НОК РК, чемпионат Казахстана продлится до 19 мая.
Ранее сообщалось, что чемпиону мира по тяжелой атлетике вручили шикарный "подарок" в Казахстане.
