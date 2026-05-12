Пять наград завоевала сборная Казахстана на юниорском ЧМ в Египте

В Исмаилии (Египет) завершился чемпионат мира-2026 по тяжелой атлетике среди юниоров. Сборная Казахстана отметилась на международном турнире пятью медалями. Все награды были завоеваны в весовой категории до 88 кг, сообщает Zakon.kz.

В "рывке" на вторую ступень пьедестала поднялся Алихан Аскербай, подняв 161 килограмм. В "толчке" первым стал Ерасыл Саулебеков (199 кг). Аскербай показал третий результат (194 кг).

Оба штангиста вошли в тройку лучших и в сумме двоеборья. Саулебеков финишировал вторым (356 кг), а Аскербай – третьим (355 кг).

Отметим, что Бейбарыс Ерсеит, выступавший в категории до 65 кг, установил юношеский рекорд мира в "рывке" – 131 кг.

Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане проходит главный старт сезона для казахстанских тяжелоатлетов.