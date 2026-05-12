#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
461.26
542.58
6.18
Спорт

Пять наград завоевала сборная Казахстана на юниорском ЧМ в Египте

Пять наград завоевала сборная Казахстана на юниорском ЧМ в Египте, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 18:33 Фото: olympic.kz
В Исмаилии (Египет) завершился чемпионат мира-2026 по тяжелой атлетике среди юниоров. Сборная Казахстана отметилась на международном турнире пятью медалями. Все награды были завоеваны в весовой категории до 88 кг, сообщает Zakon.kz.

В "рывке" на вторую ступень пьедестала поднялся Алихан Аскербай, подняв 161 килограмм. В "толчке" первым стал Ерасыл Саулебеков (199 кг). Аскербай показал третий результат (194 кг).

Оба штангиста вошли в тройку лучших и в сумме двоеборья. Саулебеков финишировал вторым (356 кг), а Аскербай – третьим (355 кг).

Отметим, что Бейбарыс Ерсеит, выступавший в категории до 65 кг, установил юношеский рекорд мира в "рывке" – 131 кг.

Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане проходит главный старт сезона для казахстанских тяжелоатлетов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
сборная РК по тяжелой атлетике отметилась медалями ЧА
21:56, 07 июля 2025
Штангисты из Казахстана установили рекорды и выиграли медали ЧА
Исламиада
19:20, 15 ноября 2025
Мужская сборная Казахстана поднялась на пьедестал ЧМ по стрельбе в Египте
Казахстан завоевал очередные две медали на турнире по настольному теннису в Египте
06:40, 30 октября 2024
Казахстан завоевал две медали на турнире по настольному теннису в Египте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
19:31, Сегодня
В бою Казахстан - Южная Корея определился финалист ЧА-2026 по боксу
Фото: КФБ
19:10, Сегодня
Казахстанец деклассировал соперника и вышел в финал чемпионата Азии по боксу
В двух сетах завершился матч Тимофея Скатова на престижном турнире в Испании
18:36, Сегодня
В трёх сетах завершился матч Тимофея Скатова на престижном турнире в Испании
Фото: UFC
18:19, Сегодня
"Организм отказал": брат Чимаева рассказал о весогонке Хамзата перед UFC 328
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: