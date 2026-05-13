Спорт

"Аль-Наср" Роналду на последних секундах упустил "золото" саудовской лиги

Фото: Instagram/alnassr
По итогам матчей 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии клуб "Аль-Наср" со своим лидером Криштиану Роналду на восьмой добавленной минуте основного времени упустил домашнюю победу над "Аль-Хилалем" – 1:1, сообщает Zakon.kz.

Этот результат не позволил команде португальца досрочно выиграть саудовскую Суперлигу. Перед очной встречей и за два тура до окончания сезона их разделяло пять очков.

В случае победы "Аль-Насра" клуб уже мог досрочно праздновать чемпионство, однако главный конкурент не согласился с подобным решением и оставил интригу напоследок.

Причиной подобной осечки команды Роналду стал автогол их голкипера Бенто Крепски, который на 98-й минуте совершил грубую ошибку. До этого момента хозяева вели в счете с разницей в один мяч.

В итоге 1:1 и судьба "золота" чемпионата страны откладывается на 20 мая, когда пройдет заключительный 34-й тур.

К этому часу "Аль-Наср", набрав 83 очка, по-прежнему опережает "Аль-Хилаль" на пять пунктов, но преследователь сыграл на матч меньше.

При равенстве показателей чемпионом станет тот, у кого преимущества в личных встречах, а здесь есть плюс у команды Карима Бензема.

Отсюда вытекает вывод, что Криштиану и его коллегам надо в последнем туре обязательно дома обыгрывать "Дамак", что гарантирует им титул.

"Мечта близка, выше головы, осталось сделать еще один шаг. Спасибо всем за потрясающую поддержку". Криштиану Роналду

Тем временем накануне звездный "Лейкерс" со своим лидером Леброном Джеймсом остался за бортом плей-офф НБА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
