Гол Роналду не помог "Аль-Насру" победить на старте Суперлиги Саудовской Аравии

В ночь на 23 августа стартовал чемпионат Саудовской Аравии по футболу. В одном из этих поединков "Аль-Наср" Криштиану Роналду упустил победу во встрече с "Аль-Раедом", несмотря на гол своего лидера, сообщает Zakon.kz.

Португальский форвард хозяев поля открыл счет в этой игре, когда отличился на 35-й минуте. Однако в начале второго тайма марокканский полузащитник гостей Мохамед Фоузаир восстановил равновесие, удачно пробив пенальти.





Результат 1:1 не изменился на табло до конца матча. Таким образом команда Роналду с ничьи начала новый сезон в саудовской Суперлиге.





Фото: Instagram/alnassr

На данный час капитан "Аль-Насра" в 67-х матчах за свой клуб забил 61 гол и сделал 16 результативных передач.

Впрочем начало нового сезона не заладилось для 39-летнего португальца, его коллектив разгромно проиграл в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

И после этой неудачи Криштиану отметился очередным скандалом.