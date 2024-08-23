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Гол Роналду не помог "Аль-Насру" победить на старте Суперлиги Саудовской Аравии

Футбол Гол Аль-Наср, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 11:38 Фото: Instagram/alnassr
В ночь на 23 августа стартовал чемпионат Саудовской Аравии по футболу. В одном из этих поединков "Аль-Наср" Криштиану Роналду упустил победу во встрече с "Аль-Раедом", несмотря на гол своего лидера, сообщает Zakon.kz.

Португальский форвард хозяев поля открыл счет в этой игре, когда отличился на 35-й минуте. Однако в начале второго тайма марокканский полузащитник гостей Мохамед Фоузаир восстановил равновесие, удачно пробив пенальти.


Результат 1:1 не изменился на табло до конца матча. Таким образом команда Роналду с ничьи начала новый сезон в саудовской Суперлиге. 

Футбол Гол Аль-Наср, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 11:38

Фото: Instagram/alnassr

На данный час капитан "Аль-Насра" в 67-х матчах за свой клуб забил 61 гол и сделал 16 результативных передач.

Впрочем начало нового сезона не заладилось для 39-летнего португальца, его коллектив разгромно проиграл в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

И после этой неудачи Криштиану отметился очередным скандалом. 

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