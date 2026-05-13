Нурбол Жумаскалиев стал главным тренером павлодарского "Иртыша"

Легендарный казахстанский футболист и экс-тренер костанайского "Тобола" Нурбол Жумаскалиев недолго сидел без работы. 13 мая он стал новым рулевым павлодарского "Иртыша", сообщает Zakon.kz.

Пятикратный чемпион республики сегодня уже официально объявил, что Нурбол Жумаскалиев встал у руля команды.

Жумаскалиев является одним из самых известных игроков в истории отечественного футбола. Он рекордсмен по количеству матчей (526) и голов (167) в чемпионате нашей страны.

Большую часть своей карьеры провел в костанайском "Тобыле", где брал "золото" республиканского первенства, становился победителем Кубка и Суперкубка Казахстана, а также победителем Кубка Интертото.

После завершения игровой карьеры трудился на разных должностях в клубе "Тобыл", откуда добровольно ушел три недели назад.

46-летний уроженец Уральска работал в качестве помощника главного тренера в национальных и молодежных сборных Казахстана.

Его помощниками в "Иртыше" будут известные в стране специалисты – Данияр Муканов и Олег Недашковский.

Пока Нурбол Жумаскалиев принимает павлодарский коллектив, накануне прошла информация, что легендарный Дик Адвокат спустя три месяца снова возглавит сборную Кюрасао.