Официально: Жумаскалиев покинул пост главного тренера "Тобыла"

Легендарная личность костанайского футбольного клуба "Тобыл" Нурбол Жумаскалиев больше не тренирует свою команду, добровольно подав в отставку вечером 21 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию подтвердили и в самом клубе, поблагодарив 44-летнего специалиста за его труд и результаты за последнее время.

"Это был очень важный и ценный период в моей карьере. Именно здесь выиграл свои первые трофеи в качестве тренера и за это время мы вместе прошли большой путь. "Тобол" – самый важный клуб в моей жизни, здесь я состоялся как игрок и клуб дал мне очень многое. Благодарю руководство области за поддержку и болельщиков, которые до конца поддерживали команду, клуб это действительно ценит. Спасибо тренерскому штабу, персоналу, сотрудникам клуба и, конечно, команде, всем, кто был рядом и помогал двигаться вперед. Верю, что команда выправит ситуацию, выйдет из кризиса и поднимется в таблице, желаю успехов на всех фронтах и новых побед". Нурбол Жумаскалиев

Под руководством Жумаскалиева костанайский коллектив в 2025 году взял Кубок Казахстана и "бронзу" Премьер-лиги.

А на старте нынешнего сезона "Тобыл" завоевал Суперкубок страны, переиграв в решающем матче алматинский "Кайрат".

Сейчас обладатель Кубка республики находится в зоне вылета из КПЛ-2026, размещаясь на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы.