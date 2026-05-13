"Барса" с размахом отметила чемпионство вместе с 750 тысячами болельщиков

Знаменитый каталонский футбольный клуб "Барселона" накануне отпраздновал второе свое чемпионство подряд в испанском чемпионате, проехавшись по улицам Барселоны, где их встретила многочисленная армия болельщиков в количестве 750 000 человек, сообщает Zakon.kz.

"Блауграна" в полном составе почти шесть часов ездила по самых знаковым достопримечательностям Барселоны.

Толпа болельщиков, стоявшая вдоль дорог, ждали от своих любимцев презенты и автографы. Некоторым счастливчикам это удалось сделать.

Конечной остановкой чемпионского автобуса стала легендарная арена "Камп Ноу", где тоже не было пустого места от огромной массы фанатов.

Жители города распевали гимн "Барселоны" и поздравляли игроков со званием лучшего клуба Испании.

Команда Ханси Флика досрочно завоевала титул победителя Ла Лиги текущего сезона в прошедшие выходные, когда обыграла у себя дома мадридский "Реал" со счетом 2:0.