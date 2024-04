Левандовски стал самым ценным и забивным форвардом Ла Лиги

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Форвард "Барселоны" добился такого ранга после того, как сделал хет-трик в матче с "Валенсией". Этот поединок прошел 29 апреля, в рамках 33-го тура Ла Лиги, в котором успех был на стороне "блауграны" – 4:2.

17 - Players to have won the most points with their goals in LaLiga 2023/24:



🇵🇱 ROBERT LEWANDOWSKI - 17 (16 goals)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham - 14 (17 goals)

🇪🇸 Borja Mayoral - 14 (15 goals)



Hat-trick. pic.twitter.com/OE0eJL1kmb