Левандовски стал самым ценным и забивным форвардом Ла Лиги

По подсчетам футбольных экспертов, нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски добыл для своей команды больше очков, чем другие игроки испанского чемпионата в этом сезоне, сообщает Zakon.kz.

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Форвард "Барселоны" добился такого ранга после того, как сделал хет-трик в матче с "Валенсией". Этот поединок прошел 29 апреля, в рамках 33-го тура Ла Лиги, в котором успех был на стороне "блауграны" – 4:2.

17 - Players to have won the most points with their goals in LaLiga 2023/24:



🇵🇱 ROBERT LEWANDOWSKI - 17 (16 goals)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham - 14 (17 goals)

🇪🇸 Borja Mayoral - 14 (15 goals)



Hat-trick. pic.twitter.com/OE0eJL1kmb — OptaJose (@OptaJose) April 29, 2024

Благодаря этим трем мячам, всего у него 16, Роберт вышел на пятое место списка лучших снайперов чемпионата. Эти цифры польского нападающего позволили "сине-гранатовым" заработать 17 очков, а это больше, чем у остальных игроков Ла Лиги.





За Робертом следуют Джуд Беллингем (17 голов, 14 очков) и Борхи Майораль (15 мячей, 14 очков).

"Было нелегко, в первом тайме у нас не было пространства в атаке. Важно то, что мы игроки "Барсы", если нам забивают голы, мы должны забивать больше. Знали, что во втором тайме нам нужно играть быстрее и проявлять терпение. Должны были находиться рядом с воротами, чтобы искать последний пас и свободное пространство. Набрали три очка и забили четыре гола. Сыграли хорошо и уже можем думать об игре с "Жироной". Роберт Левандовски

Таким образом, команда Хави выиграла пять из шести последних матчей в испанском первенстве. Единственное поражение "каталонцам" за этот период нанесли футболисты "Реала" в "Эль-класико".

У наставника "Барселоны" будет еще несколько шансов взять реванш у королевского коллектива. Хави, который должен был покинуть команду в конце этого сезона, все же отменил свое предварительное решение.