"Барселона" обыграла "Реал" и досрочно выиграла чемпионат Испании
11 мая на стадионе "Камп Ноу" команда Ханси Флика стала чемпионом Испании в 29-й раз, сообщает Zakon.kz.
В 35-м туре Ла Лиги сине-гранатовые победили "Реал" со счетом 2:0 благодаря голам Маркуса Рашфорда и Феррана Торреса в первом тайме.
Благодаря этой победе "Барселона" набрала 91 очко. Идущий вторым "Реал" отстает от них на 14 очков и уже не сможет догнать соперников за три оставшихся матча.
А Ламин Ямаль, который в 18 лет выиграл больше титулов Ла Лиги снялся в фильме "Легенды двора", который приурочили к чемпионату мира по футболу 2026 года.
