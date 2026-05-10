"Барселона" обыграла "Реал" и досрочно выиграла чемпионат Испании

11 мая на стадионе "Камп Ноу" команда Ханси Флика стала чемпионом Испании в 29-й раз, сообщает Zakon.kz.

В 35-м туре Ла Лиги сине-гранатовые победили "Реал" со счетом 2:0 благодаря голам Маркуса Рашфорда и Феррана Торреса в первом тайме.

EL CLÁSICO IS OURS AND WE ARE THE CHAMPIONS!!! 🏆 pic.twitter.com/evn09QMrmG — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

Благодаря этой победе "Барселона" набрала 91 очко. Идущий вторым "Реал" отстает от них на 14 очков и уже не сможет догнать соперников за три оставшихся матча.

А Ламин Ямаль, который в 18 лет выиграл больше титулов Ла Лиги снялся в фильме "Легенды двора", который приурочили к чемпионату мира по футболу 2026 года.