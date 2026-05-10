Спорт

"Барселона" обыграла "Реал" и досрочно выиграла чемпионат Испании

Барселона - Реал, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 02:20 Фото: Instagram/fcbarcelona
11 мая на стадионе "Камп Ноу" команда Ханси Флика стала чемпионом Испании в 29-й раз, сообщает Zakon.kz.

В 35-м туре Ла Лиги сине-гранатовые победили "Реал" со счетом 2:0 благодаря голам Маркуса Рашфорда и Феррана Торреса в первом тайме.

Благодаря этой победе "Барселона" набрала 91 очко. Идущий вторым "Реал" отстает от них на 14 очков и уже не сможет догнать соперников за три оставшихся матча.

Таким образом "Барса" выиграла чемпионат Испании в 29-й раз в своей истории.

А Ламин Ямаль, который в 18 лет выиграл больше титулов Ла Лиги снялся в фильме "Легенды двора", который приурочили к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
09:54, 16 мая 2025
"Барселона" в 28-й раз выиграла чемпионат Испании по футболу
08:24, 05 мая 2024
"Реал" завоевал 36 "золото" испанского чемпионата по футболу
10:18, 25 ноября 2024
"Реал" сократил отставание от "Барселоны" в чемпионате Испании
Опубликовано видео победы Рыбакиной на "тысячнике" в Мадриде
Опубликовано видео победы Рыбакиной на "тысячнике" в Мадриде
Восемь юниорок из Казахстана поборются за финал чемпионата Азии по боксу
Восемь юниорок из Казахстана поборются за финал чемпионата Азии по боксу
Появилось видео сенсационного поражения Бублика на "Мастерсе" в Риме
Появилось видео сенсационного поражения Бублика на "Мастерсе" в Риме
Елена Рыбакина превзошла всех теннисисток в этом году
Елена Рыбакина превзошла всех теннисисток в этом году
